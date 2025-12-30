Campeonas se refuerzan: Tigres Femenil anuncia a Ilana Izquierdo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Tigres Femenil anunció la llegada de la futbolista colombiana Ilana Izquierdo como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026, donde buscarán el bicampeonato de la Liga MX Femenil. La mediocampista proviene del Atlético San Luis y es seleccionada nacional de Colombia, con participación reciente en la Copa América Femenina.

Izquierdo, de 23 años y originaria de Cali, tuvo una destacada etapa universitaria en Estados Unidos, donde brilló con los Southern Miss Golden Eagles y más tarde con los Bulldogs, ayudando a lograr un título de conferencia. En 2025 dio el salto al fútbol profesional mexicano, acumulando más de mil minutos de juego y dos asistencias en su primera campaña en la Liga MX Femenil con el equipo potosino.

Tigres Femenil destacó en sus redes sociales las virtudes de su nueva jugadora: “¡Talento colombiano con lectura, orden y calidad en el mediocampo! Seleccionada Nacional por Colombia. Ilana Izquierdo se convierte en Amazona”. El club ha iniciado su etapa de preparación con miras a revalidar su título, luego de vencer al América en la final del torneo pasado con una remontada histórica.