¡Cambio de sede! Cruz Azul jugará como local en Puebla durante el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Cruz Azul disputará sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, durante el Torneo Clausura 2026, tras recibir la autorización oficial de la Liga MX.

De acuerdo con un comunicado emitido este jueves 8 de enero de 2026, la directiva del club solicitó el cambio de sede, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia.

La Liga MX informó que el primer partido como local del equipo cementero, correspondiente a la Jornada 2 contra Atlas, se celebrará el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas en dicho recinto deportivo.