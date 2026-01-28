Cadillac presenta el traje oficial de Checo Pérez y Bottas para la F1 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cadillac dio un nuevo paso en la construcción de su identidad dentro de la Fórmula 1 al presentar el traje oficial que utilizarán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas durante la temporada 2026.

La escudería estadounidense dio a conocer el mono con el que sus pilotos competirán a lo largo del campeonato, una prenda que apuesta por la elegancia y la sobriedad como ejes principales. El diseño tiene al negro como color dominante, acompañado de detalles en blanco que aportan contraste y refuerzan la imagen premium que la marca busca proyectar en su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

El traje fue desarrollado en colaboración con la firma Tommy Hilfiger, que ya había trabajado previamente con el equipo en la indumentaria que Pérez y Bottas utilizarán fuera de pista, como en conferencias de prensa y actos promocionales. Esta alianza permite mantener una línea estética coherente entre la ropa institucional y el equipamiento de competencia, un aspecto clave para la narrativa visual del nuevo proyecto deportivo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia del número 11 en el mono de Sergio “Checo” Pérez, dorsal que ha acompañado al piloto mexicano durante gran parte de su trayectoria en la Fórmula 1 y que vuelve a aparecer como un símbolo de identidad en esta nueva etapa profesional.