Cadillac arma equipo para 2026: Checo, Bottas y ahora Zhou Guanyu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto chino Zhou Guanyu fue confirmado como piloto de reserva del equipo Cadillac de Fórmula 1 para la temporada 2026, completando una alineación que integran Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como titulares, además de Colton Herta como piloto de pruebas.
Zhou, con 26 años, cuenta con experiencia en 68 Grandes Premios disputados entre 2022 y 2024 con Alfa Romeo y Kick Sauber, sumando 16 puntos en total. En 2025 fue piloto de desarrollo con Ferrari, escudería que proveerá el motor al monoplaza de Cadillac.
La incorporación del piloto asiático tiene una doble función estratégica: por un lado, aporta conocimiento técnico del propulsor Ferrari; por otro, se convierte en el sustituto inmediato de los titulares en caso necesario, ya que Herta aún no cuenta con superlicencia para competir oficialmente.
El equipo Cadillac, respaldado por General Motors, debutará oficialmente en la Fórmula 1 en marzo de 2026, con el Gran Premio de Australia como primera fecha. Será el undécimo equipo en la parrilla, apostando por una mezcla de experiencia y proyección internacional en su estructura deportiva.
La presencia de Zhou también fortalece el posicionamiento global de la escudería, dado que sigue siendo el único piloto chino que ha competido en la máxima categoría, lo que refuerza el interés comercial de la F1 en el mercado asiático.
BCT