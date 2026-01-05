Cadillac arma equipo para 2026: Checo, Bottas y ahora Zhou Guanyu

Zhou, con 26 años, cuenta con experiencia en 68 Grandes Premios disputados entre 2022 y 2024 con Alfa Romeo y Kick Sauber, sumando 16 puntos en total. En 2025 fue piloto de desarrollo con Ferrari, escudería que proveerá el motor al monoplaza de Cadillac.

La incorporación del piloto asiático tiene una doble función estratégica: por un lado, aporta conocimiento técnico del propulsor Ferrari; por otro, se convierte en el sustituto inmediato de los titulares en caso necesario, ya que Herta aún no cuenta con superlicencia para competir oficialmente.