¿Cómo va el Atlético Morelia? Así la tabla general de Expansión MX previo a la J7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Club Atlético Morelia se mantiene en la pelea por puestos de liguilla tras concluir la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, ocupando la octava posición de la tabla general con un total de 8 puntos.

La información fue difundida por el propio club a través de sus redes sociales, donde compartió la clasificación general de cara al inicio de la Jornada 7. En dicha tabla, Tepatitlán F.C. lidera con 13 unidades, seguido por Tapatío (12 pts.) y Chivas Tapatío (11 pts.).

El conjunto michoacano ha disputado 5 encuentros, de los cuales ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1, con una diferencia de goles de 0. Aunque se encuentra dentro de zona de reclasificación, deberá sumar de a tres en las siguientes jornadas para aspirar a mejores posiciones.