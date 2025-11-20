César Ramos y Katia García representarían a México como árbitros en Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conforme se acerca la fecha de arranque de la Copa del Mundo 2026, comienzan a definirse detalles clave del torneo, y entre ellos, la posible participación de los árbitros mexicanos.
De acuerdo con el exárbitro y analista Arturo Brizio, los nombres seleccionados por la FIFA para representar a México en la justa mundialista serían César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García.
La elección de Ramos Palazuelos no sorprende. Con experiencia en Rusia 2018 y Catar 2022, ha dirigido partidos de alto calibre internacional, incluidos encuentros protagonizados por figuras como Cristiano Ronaldo. Su carácter, manejo del juego y trayectoria lo colocan como uno de los árbitros más confiables del país ante la FIFA.
Por otro lado, Katia Itzel García se perfila para hacer historia: de confirmarse su inclusión, sería la primera mujer mexicana en participar como árbitra central en una Copa del Mundo varonil. Su crecimiento en los últimos años y su presencia constante en programas de desarrollo arbitral de Concacaf la respaldan como una de las candidatas más sólidas.
Quien no habría sido considerado es Marco Antonio “El Gato” Ortiz, uno de los silbantes más mediáticos y polémicos del futbol mexicano. A pesar de haber sido designado para el Play-In del Apertura 2025 y tener presencia constante en partidos importantes, la FIFA no lo incluyó, lo que sugiere diferencias en los criterios de evaluación con respecto al futbol nacional.
Aunque la lista aún no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA, la información publicada por Brizio le otorga alta credibilidad. Se espera que la confirmación oficial llegue en las próximas semanas, cuando el organismo internacional cierre su lista definitiva de árbitros.
mrh