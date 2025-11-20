César Ramos y Katia García representarían a México como árbitros en Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conforme se acerca la fecha de arranque de la Copa del Mundo 2026, comienzan a definirse detalles clave del torneo, y entre ellos, la posible participación de los árbitros mexicanos.

De acuerdo con el exárbitro y analista Arturo Brizio, los nombres seleccionados por la FIFA para representar a México en la justa mundialista serían César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García.

La elección de Ramos Palazuelos no sorprende. Con experiencia en Rusia 2018 y Catar 2022, ha dirigido partidos de alto calibre internacional, incluidos encuentros protagonizados por figuras como Cristiano Ronaldo. Su carácter, manejo del juego y trayectoria lo colocan como uno de los árbitros más confiables del país ante la FIFA.