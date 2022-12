César Ramos, el arbitro mexicano que pitará en la semifinal del Mundial Qatar 2022

Ha participado en torneos internacionales como Juegos Centroamericanos, Caribe Veracruz en 2014, Copas Mundiales Sub 20 en 2015 y 2017, Juegos Olímpicos de Río en 2017, Copa Mundial de Rusia en 2018, Copa Asiática de Naciones en 2019, Dos Copas Oro en el 2015 y 2017, y finalmente en la Copa Mundial de Qatar 2022 donde estuvo en los encuentros de Dinamarca vs Túnez, Bélgica contra Marruecos y Portugal vs Suiza, y ahora será el árbitro central en la semifinal.

EA