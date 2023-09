Brian Fernández confirma las sospechas sobre su salida del Atlético Morelia

Algunos rumores apuntaron a que Brian Fernández padeció una recaída en su problema de adicciones, y fue él quien en un comunicado decidió compartir a sus fans lo sucedido.

Cabe mencionar que en el texto se da una explicación, y el jugador confirma una falta que cometió, pero no es claro en decir cuál es; aquí el texto íntegro:

"La pregunta de todos ? Recaíste ? De nuevo lo mismo ? La oportunidad que querías? Que manera de cagarte!comentarios que la hacen aún más difícil de lo que es! Miren les cuento un poquito hace menos de 1 mes yo me encontraba en una clínica en Bs as haciendo un tratamiento internado ya 3 meses adentro, cuando del cielo sentí q me llego la propuesta de mi vida llegar al club Morelia de 🇲🇽 sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente me dijeron NO! El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir ya q necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme ! Estaba apunto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar adentro de una cancha y gritar un gol me ganaron y dije YO PUEDO ! Mi familia acompañando con miedo pero siempre conmigo, llegamos a 🇲🇽.Sin nada yo saliendo de una clínica, tratando de acomodarme para seguir mi tratamiento, poniendo los entrenamientos por delante y ubicándome, en busca de casa, escuela y deporte para mi nene! Nada podía salir mal el sol para mi estaba saliendo! Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejo seguir y cometi una falta eso me llevó al otro día sentirme peor pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado… continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre!Pero al llegar de ese entrenamiento en mi siesta mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustdes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club, entre otras cosas … sólo esto puedo contarles y decirles que voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me toco lucharla. Ustedes no lo intentarían ? Es triste ? Si vengo llorando mucho pero para mi ese gol que metí en esos pocos minutos que me toco me dio más fuerzas para continuar, y me revive, lo estuve pidiendo por mucho tiempo en oración! el fútbol es mi vida y lo mejor que hago y lo demuestro cada vez que estoy dentro de una cancha. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol más que nada a mi familia que lo lloro y sabe lo que significa para mi 💔" (sic).