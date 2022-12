Brasil golea 4-1 a Corea del Sur y pasa a Cuartos de Final en Mundial de Qatar

Com gols de Vinicius Jr, Neymar Jr, Richarlison e Paquetá, a Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 1.



O próximo compromisso dos nossos craques é na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), contra a Croácia.



Contamos com o apoio de todos na caminhada pela sexta ⭐️! pic.twitter.com/yiw0qpIQUN