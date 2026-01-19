¡Bombazo en la FMF! FMF ficha a dos ‘cracks’ del periodismo rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un movimiento estratégico rumbo al año mundialista, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el nombramiento del periodista Fernando Schwartz como nuevo director de Comunicación Estratégica de la institución.

La información fue difundida este 19 de enero a través de un comunicado oficial, donde se detalla que la designación tiene como propósito fortalecer la relación con FIFA y mejorar la atención a medios de comunicación en un contexto internacional clave.

Asimismo, se informó que el también periodista Salvador Aguilera Galicia asumirá el cargo de jefe de Prensa de Selecciones Nacionales.