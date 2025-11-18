Bolivia, Irak, Nueva Caledonia y RD del Congo jugarán repechaje para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia, el repechaje intercontinental del Mundial se disputará en territorio mexicano, y las ciudades de Monterrey y Guadalajara serán las encargadas de recibir, en marzo de 2026, los partidos que decidirán los dos últimos boletos a la Copa del Mundo.

Se jugarán en la fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Con ello, ambos recintos sumarán dos partidos más al calendario mundialista, convirtiéndose en plataformas de prueba rumbo al gran evento.