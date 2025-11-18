Bolivia, Irak, Nueva Caledonia y RD del Congo jugarán repechaje para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia, el repechaje intercontinental del Mundial se disputará en territorio mexicano, y las ciudades de Monterrey y Guadalajara serán las encargadas de recibir, en marzo de 2026, los partidos que decidirán los dos últimos boletos a la Copa del Mundo.
Se jugarán en la fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Con ello, ambos recintos sumarán dos partidos más al calendario mundialista, convirtiéndose en plataformas de prueba rumbo al gran evento.
Las cuatro selecciones con peor ranking FIFA jugarán dos semifinales.
Las ganadoras se medirán en la final de su llave ante las dos selecciones mejor posicionadas.
Las finales otorgarán los últimos dos cupos al Mundial 2026.
Bolivia (Conmebol) regresará a México por primera vez desde 1986.
Nueva Caledonia (Oceanía) buscará una hazaña histórica.
Irak (Asia) quiere volver a una Copa del Mundo tras casi 40 años.
República Democrática del Congo (África) dejó fuera a Camerún y Nigeria en su camino.
El repechaje funcionará como “ensayo general” para afinar detalles logísticos y operativos de cara al torneo más ambicioso en la historia del fútbol.
