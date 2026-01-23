Boletos para la final del Mundial 2026 alcanzan hasta 230 mil dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los boletos para la final del Mundial de Futbol 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, ya se ofrecen en la plataforma oficial de reventa de la FIFA por precios que alcanzan los 230 mil dólares, de acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press (AP).
Aunque la FIFA no fija directamente estos precios —ya que son establecidos por los usuarios que ponen a la venta las entradas—, el hecho de que estas cifras aparezcan dentro de su propio portal ha generado un fuerte impacto entre aficionados y especialistas del futbol.
Según AP, este esquema abre un nuevo modelo de negocio para el organismo rector del futbol mundial, al permitir incrementos sin control en el mercado secundario y, al mismo tiempo, obtener ganancias directas por cada operación.
La FIFA cobra aproximadamente un 30% de comisión por cada reventa realizada en su plataforma oficial, monto que se reparte entre comprador y vendedor. Bajo este esquema, una entrada revendida en 230 mil dólares dejaría a la FIFA alrededor de 69 mil dólares únicamente por procesar la transacción, además de haber cobrado previamente el precio original del boleto.
Este escenario permite que los precios se eleven conforme se acerca el partido por el título, muy por encima de los costos inicialmente anunciados. En su momento, la FIFA informó que los boletos más caros, correspondientes a la Categoría 1, tendrían un precio máximo de 8 mil 680 dólares.
De acuerdo con AP, esta política representa un cambio significativo respecto al Mundial de Qatar 2022, donde la FIFA mantenía controles estrictos sobre la reventa, limitando los sobreprecios y cobrando comisiones mínimas cercanas al 5%.
Para el Mundial de 2026, el organismo justificó el ajuste al señalar que busca adaptarse a las “tendencias de la industria en Norteamérica” y al marco legal de Estados Unidos y Canadá, donde la reventa de boletos es un mercado abierto y legal.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió esta postura durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, al afirmar que en Estados Unidos la reventa es “perfectamente legal” y anticipar que los 104 partidos del torneo se agotarán, lo que inevitablemente impulsará los precios en el mercado secundario.
No obstante, el reporte recoge el malestar de organizaciones como Football Supporters Europe, que calificaron esta estrategia como una “traición monumental” a los aficionados. Si bien la FIFA anunció una categoría de boletos de 60 dólares para “aficionados leales”, estos representan menos del 2% del total de las entradas disponibles, mientras que el resto se ha vuelto inaccesible para el público promedio.
Además, AP subraya que será la primera Copa del Mundo en implementar un sistema de precios dinámicos, en el que los costos fluctúan según la demanda, lo que ha provocado incrementos incluso en los boletos vendidos de manera oficial desde su anuncio inicial.
