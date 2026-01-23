Boletos para la final del Mundial 2026 alcanzan hasta 230 mil dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los boletos para la final del Mundial de Futbol 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, ya se ofrecen en la plataforma oficial de reventa de la FIFA por precios que alcanzan los 230 mil dólares, de acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press (AP).

Aunque la FIFA no fija directamente estos precios —ya que son establecidos por los usuarios que ponen a la venta las entradas—, el hecho de que estas cifras aparezcan dentro de su propio portal ha generado un fuerte impacto entre aficionados y especialistas del futbol.

Según AP, este esquema abre un nuevo modelo de negocio para el organismo rector del futbol mundial, al permitir incrementos sin control en el mercado secundario y, al mismo tiempo, obtener ganancias directas por cada operación.

La FIFA cobra aproximadamente un 30% de comisión por cada reventa realizada en su plataforma oficial, monto que se reparte entre comprador y vendedor. Bajo este esquema, una entrada revendida en 230 mil dólares dejaría a la FIFA alrededor de 69 mil dólares únicamente por procesar la transacción, además de haber cobrado previamente el precio original del boleto.

Este escenario permite que los precios se eleven conforme se acerca el partido por el título, muy por encima de los costos inicialmente anunciados. En su momento, la FIFA informó que los boletos más caros, correspondientes a la Categoría 1, tendrían un precio máximo de 8 mil 680 dólares.