Boletos del Mundial 2026 alcanzan precios históricos de hasta un millón de pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A seis meses del arranque del Mundial 2026, la fiebre mundialista ya se siente entre los aficionados, pero también la polémica, luego de que los precios de los boletos para los partidos más esperados alcanzaran cifras históricas, especialmente para la gran final.

Esta edición será inédita, ya que por primera vez participarán 48 selecciones y, además, podría marcar el último Mundial de figuras legendarias como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, lo que ha incrementado el interés —y la especulación— en la venta de entradas.

De acuerdo con la información difundida en plataformas oficiales y sitios especializados, los boletos más cotizados son los del partido inaugural, que se celebrará en el Estadio Azteca, así como la final, programada en el MetLife Stadium.

Para el encuentro inaugural, los precios oficiales oscilan entre 19 mil y 44 mil pesos, mientras que para la final el boleto más económico ronda los 78 mil pesos y el más caro supera los 162 mil pesos. Sin embargo, en sitios de reventa las cifras se han disparado, alcanzando montos cercanos o incluso superiores al millón de pesos, lo que ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales.

Ante el descontento generalizado de aficionados y periodistas, la FIFA anunció recientemente un ajuste en el costo de algunos boletos. El organismo informó que se habilitará una nueva categoría denominada “grada básica”, destinada a los seguidores más leales de las selecciones clasificadas.

Con esta medida, algunos aficionados podrían acceder a entradas para la final desde 60 dólares, con el objetivo —según la FIFA— de apoyar a quienes desean acompañar a sus selecciones a lo largo del torneo y reducir el impacto de los altos precios.

