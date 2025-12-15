Boletos de México vs Portugal fueron blanco de ataque digital, acusa Fanki

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Fanki, operadora de eventos deportivos en México, denunció públicamente haber sido víctima de un ataque cibernético masivo que buscaba sabotear la venta de boletos para el partido México vs Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 15 de diciembre, el intento de sabotaje se registró el pasado 10 de diciembre, cuando un proveedor internacional de la plataforma fue atacado con una técnica conocida como Server-side Template Injection. Fanki reportó haber recibido hasta 3 millones de solicitudes automatizadas por segundo (bots), lo que afectó temporalmente su sistema.

A pesar de estos ataques, que continuaron durante varios días, la empresa aseguró que no lograron frenar la venta de boletos.

“Esto lo hemos hecho, entre otras cosas, al reducir la comisión que aficionados pagan por boleto en un 15%”, indicó la compañía, quien atribuye el ataque a un competidor del sector.