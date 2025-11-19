Beisbol en streaming: Netflix se une a MLB con eventos en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix dio un paso histórico en su incursión al deporte profesional al anunciar este miércoles su primer acuerdo de transmisión en vivo con las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), centrado en el mercado de Estados Unidos.

A partir de 2026, la plataforma de streaming transmitirá eventos clave de la temporada, incluyendo el Home Run Derby, el juego inaugural entre Yankees y Giants, y el popular evento MLB at Field of Dreams, programado para el 13 de agosto. Además, Netflix producirá un evento especial exclusivo cada año como parte del acuerdo.

Esta es la primera vez que Netflix emitirá contenido oficial de MLB en vivo de manera regular, lo que marca un cambio en la estrategia tanto de la liga como del gigante del streaming.

Este nuevo paquete de transmisión no afecta los derechos de MLB en México, donde la liga mantiene acuerdos distintos para televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

El movimiento consolida la apuesta de Netflix por los deportes en vivo. En los últimos años, la plataforma ha producido eventos como The Netflix Cup (golf), The Netflix Slam (tenis) y ha tenido éxito con series documentales como Drive to Survive (F1), Quarterback (NFL) y Full Swing (PGA).