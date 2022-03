Barrista de Gallos Blancos amenaza con "soltar la verdad"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado un presunto barrista de Gallos Blancos de Querétaro amenazó con “soltar la verdad” tras los hechos registrados el pasado viernes en el estadio La Corregidora donde al menos 26 personas resultaron severamente agredidas, 3 de ellas de gravedad.

“Lo aceptó, corre una imagen de mis redes sociales que ya di de baja, donde salgo con varios de los principales involucrados, todos unidos en grupo”.

El joven quien se identificó como Víctor Mario Díaz Díaz, miembro de la barra de la resistencia del Club Querétaro, aceptó que una imagen que circula en redes sociales es de él y pese a que se le asocia con los disturbios presuntamente no participó en la golpiza a los aficionados rojinegros del Atlas.

“(…) pero yo no participé activamente de la gresca, solamente publiqué la foto y se me hizo fácil subirlo a manera de trofeo, no sabiendo lo que había sucedido realmente”.

Además, pidió disculpas a la “familia” de los Gallos Blancos, a todos los amantes del fútbol, “estoy muy apenado”.

Víctor Mario Díaz Díaz, mencionó que dicho comunicado tiene la finalidad de dar a conocer que ya se asesoró legalmente para defenderse de las posibles imputaciones, sin embargo, amenazó que:

“Voy a soltar todo lo que sé, la verdad y nada más que la verdad”.