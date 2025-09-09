Baja sensible para México: Edson Álvarez se pierde el duelo ante Corea del Sur

De acuerdo con el comunicado, el tiempo de rehabilitación y regreso a la competencia será definido por el club del jugador, según la evolución que presente en los próximos días. Edson Álvarez, actual futbolista del West Ham United de la Premier League, ha sido pieza clave en el medio campo del Tricolor.

Aunque se trata de una molestia leve, su ausencia representa una baja importante para el esquema del cuerpo técnico nacional, que busca consolidar su alineación rumbo a futuros compromisos internacionales.

El partido contra Corea del Sur forma parte de la gira de preparación internacional que la selección mexicana realiza de cara a próximos torneos oficiales. Hasta el momento, no se ha anunciado un reemplazo para ocupar su lugar en la convocatoria.

