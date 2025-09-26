Baja sensible para el Barça: Raphinha se lesiona y estará fuera 3 semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, jugador del FC Barcelona, estará alrededor de tres semanas de baja tras sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha, informó este viernes el club catalán en un parte médico oficial.

El atacante se lesionó durante el partido de LaLiga en el que el Barcelona venció 1-3 al Real Oviedo este jueves. En el minuto 66 fue sustituido por Robert Lewandowski debido a las molestias musculares.