Baja sensible para el Barça: Raphinha se lesiona y estará fuera 3 semanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, jugador del FC Barcelona, estará alrededor de tres semanas de baja tras sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha, informó este viernes el club catalán en un parte médico oficial.
El atacante se lesionó durante el partido de LaLiga en el que el Barcelona venció 1-3 al Real Oviedo este jueves. En el minuto 66 fue sustituido por Robert Lewandowski debido a las molestias musculares.
De confirmarse los tiempos de recuperación, Raphinha se perdería al menos tres encuentros de liga y podría llegar justo para compromisos posteriores en competiciones europeas, dependiendo de su evolución.
El brasileño ha sido una pieza clave en la ofensiva del equipo culé, por lo que su ausencia obligará al técnico a ajustar su esquema ofensivo en los próximos compromisos.
BCT