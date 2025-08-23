Baile con sabor colombiano en Cancún: Atlético Morelia sufre goleada de pesadilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia vivió una de sus noches más amargas en la Liga Expansión MX al caer 5-0 ante Cancún FC en el estadio Andrés Quintana Roo, donde el colombiano José Rodríguez se robó los reflectores con una actuación de ensueño.
La pesadilla comenzó apenas al minuto 7, cuando un tiro de esquina terminó con un cabezazo dentro del área que Christopher Trejo, ex jugador canario, mandó al fondo de las redes para el 1-0.
Al 23’, Rodríguez mostró lo que sería su noche mágica: con una jugada individual y un autopase desde media cancha, dejó atrás a la zaga michoacana y definió solo frente al arquero para el 2-0.
Aunque los Canarios intentaron reaccionar con disparos de media distancia, la falta de contundencia impidió acercarse en el marcador.
El complemento fue aún peor. Al minuto 56, Rodríguez amplió la ventaja con su segundo gol, y al 69’ firmó el triplete aprovechando los huecos en la defensa de Morelia para el 4-0.
Los cambios de Gilberto Adame tampoco dieron resultado; incluso Luis Sandoval, recién ingresado, fue expulsado con roja directa al 77’. La noche cerró con el quinto tanto obra de Jean Unjanque, que también exhibió la débil marca de la zaga rojiamarilla.
Con este resultado, Cancún FC sigue invicto con 12 puntos y líder absoluto, mientras que el Atlético Morelia se queda rezagado con cuatro unidades en tres jornadas disputadas.
mrh