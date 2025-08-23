Baile con sabor colombiano en Cancún: Atlético Morelia sufre goleada de pesadilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia vivió una de sus noches más amargas en la Liga Expansión MX al caer 5-0 ante Cancún FC en el estadio Andrés Quintana Roo, donde el colombiano José Rodríguez se robó los reflectores con una actuación de ensueño.

La pesadilla comenzó apenas al minuto 7, cuando un tiro de esquina terminó con un cabezazo dentro del área que Christopher Trejo, ex jugador canario, mandó al fondo de las redes para el 1-0.

Al 23’, Rodríguez mostró lo que sería su noche mágica: con una jugada individual y un autopase desde media cancha, dejó atrás a la zaga michoacana y definió solo frente al arquero para el 2-0.