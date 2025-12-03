Auto de F1 de Checo se estrena en el show del Super Bowl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escudería Cadillac anunció que presentará su primer monoplaza de Fórmula 1 —con el mexicano Sergio “Checo” Pérez como protagonista— durante el comercial del medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

El impacto será inmediato. Con un costo estimado de ocho millones de dólares por 30 segundos de aire, el anuncio busca colocarse entre los más memorables de la historia del evento deportivo más visto en Estados Unidos. Se espera que supere los 130 millones de televidentes, cifra alcanzada en el Super Bowl de 2025.

“No puedo esperar”, expresó Checo Pérez en sus redes sociales, encendiendo la emoción entre sus fanáticos, quienes ahora lo verán acelerar no solo en la pista, sino también en la pantalla más importante del deporte estadounidense.

La escudería se unirá a la parrilla de la Fórmula 1 en un momento de auge para el automovilismo en América, con carreras cada vez más populares en Las Vegas, Miami y Austin. Con su debut, Cadillac no solo busca competir, sino también dominar el espectáculo y la narrativa desde el primer segundo.

La elección de Checo Pérez como embajador de este momento no es menor. El piloto tapatío representa una conexión estratégica con el mercado latinoamericano y mexicano, cada vez más relevante para la F1 y para el público del Super Bowl.