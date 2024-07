Atleta michoacano pide apoyo para participar en mundial de triatlón en España

Con apenas 21 años de edad, platicó que prácticamente tiene la mitad de su vida dentro del mundo del deporte, ya que hace 13 años comenzó a entrenar, primero con natación y posteriormente en triatlón.

Explicó que fue a través del equipo de Ranas en Indeco donde cada fin de semana, cuando venía a Morelia, entrenaba con el asesoramiento de Ricardo Chavira Leal, quien, posteriormente lo invitó a participar en rodadas, aunque en un principio la idea a su mamá no le gustó, por el hecho de pensar que su hijo anduviera en carretera en bicicleta y el riesgo que ello implicaba.

“Le comenté a mi mamá y al principio me decía que no, 'y si luego te pasa algo', pero yo pensaba que no pasaría nada, siempre y cuando maneje con precaución; empecé a salir a rodar cada fin de semana con un equipo que creo que todavía sigue”, relató.