Atlas sería comprado por Grupo McLaren

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posible venta del Club Atlas a capital extranjero representa un nuevo capítulo en la transformación de la Liga MX como industria global. La versión difundida por el periodista Pedro Antonio Flores señala que Grupo Orlegi estaría en negociaciones para transferir el control total de la franquicia rojinegra al fondo soberano de inversión de Bahréin, Mumtalakat.
Este posible acuerdo incluiría no solo el primer equipo varonil, sino también las fuerzas básicas, el plantel femenil, la explotación comercial de la marca, la Academia AGA e incluso una participación en el Estadio Jalisco, una de las sedes históricas del futbol mexicano.
La entrada de capital extranjero al balompié nacional no es nueva, pero este movimiento, en caso de concretarse, tendría repercusiones estratégicas. Atlas pasaría a formar parte de una estructura global conectada al McLaren Group, el icónico conglomerado de automovilismo y tecnología que es propiedad total de Mumtalakat.
Este fondo, que administra activos en sectores como aviación, manufactura, servicios financieros y deporte, ha apostado en el pasado por proyectos deportivos cuidadosamente seleccionados, como su inversión en el club francés Paris FC en 2020.
Desde 2019, Grupo Orlegi ha transformado al Atlas bajo una visión empresarial, con procesos estandarizados y estructuras de negocio que han rendido frutos, como el bicampeonato obtenido entre 2021 y 2022. Sin embargo, la presión para eliminar la multipropiedad antes de 2027, fecha impuesta por la Liga MX, obliga a movimientos de desinversión y reorganización.
Este contexto explicaría el interés de Orlegi en negociar la salida del Atlas, y al mismo tiempo, la posibilidad de que fondos soberanos con enfoque en entretenimiento deportivo encuentren valor en un mercado con fuerte penetración de marca, audiencias constantes y un crecimiento sostenido en el mercado de Estados Unidos.
Ni McLaren Group ni Mumtalakat han emitido declaraciones sobre esta posible operación. Sin embargo, el historial reciente del fondo revela que sus adquisiciones suelen mantenerse en discreción hasta su formalización. Lo mismo ocurrió cuando Mumtalakat asumió el control total de McLaren Racing, en una operación conjunta con CYVN Holdings, valuada en casi 5 mil millones de dólares.
En este momento, Atlas no representa solo una franquicia histórica del futbol mexicano, sino una unidad económica atractiva en un ecosistema que busca dejar atrás la improvisación y abrazar una lógica empresarial de alto rendimiento.
