Atlas sería comprado por Grupo McLaren

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posible venta del Club Atlas a capital extranjero representa un nuevo capítulo en la transformación de la Liga MX como industria global. La versión difundida por el periodista Pedro Antonio Flores señala que Grupo Orlegi estaría en negociaciones para transferir el control total de la franquicia rojinegra al fondo soberano de inversión de Bahréin, Mumtalakat.

Este posible acuerdo incluiría no solo el primer equipo varonil, sino también las fuerzas básicas, el plantel femenil, la explotación comercial de la marca, la Academia AGA e incluso una participación en el Estadio Jalisco, una de las sedes históricas del futbol mexicano.

La entrada de capital extranjero al balompié nacional no es nueva, pero este movimiento, en caso de concretarse, tendría repercusiones estratégicas. Atlas pasaría a formar parte de una estructura global conectada al McLaren Group, el icónico conglomerado de automovilismo y tecnología que es propiedad total de Mumtalakat.

Este fondo, que administra activos en sectores como aviación, manufactura, servicios financieros y deporte, ha apostado en el pasado por proyectos deportivos cuidadosamente seleccionados, como su inversión en el club francés Paris FC en 2020.