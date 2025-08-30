Atlético Morelia vuelve a rugir: goleó 3-0 a Mineros y le quitó el invicto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de sufrir una goleada en la jornada anterior, Atlético Morelia volvió a la senda del triunfo este fin de semana al derrotar con autoridad 3-0 a Mineros de Zacatecas en el estadio Morelos, en duelo de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El partido se disputó principalmente en medio campo, con pocas ocasiones de gol para ambos equipos, pero con un cuadro michoacano más contundente cuando tuvo la oportunidad. Al minuto 25, Alonso Flores abrió el marcador desde los once pasos y puso adelante a los Canarios.