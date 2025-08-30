Atlético Morelia vuelve a rugir: goleó 3-0 a Mineros y le quitó el invicto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de sufrir una goleada en la jornada anterior, Atlético Morelia volvió a la senda del triunfo este fin de semana al derrotar con autoridad 3-0 a Mineros de Zacatecas en el estadio Morelos, en duelo de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.
El partido se disputó principalmente en medio campo, con pocas ocasiones de gol para ambos equipos, pero con un cuadro michoacano más contundente cuando tuvo la oportunidad. Al minuto 25, Alonso Flores abrió el marcador desde los once pasos y puso adelante a los Canarios.
En la segunda parte, el ritmo no cambió demasiado, aunque al 58’ el propio Flores aprovechó un pase largo para entrar al área y definir con un disparo cruzado que significó el 2-0.
La noche se complicó aún más para los zacatecanos tras la expulsión de José Ávila, situación que fue bien capitalizada por el Morelia. Al 89’, Daniel Parra recuperó un balón y habilitó a Rubén del Campo, quien sentenció el 3-0 definitivo.
Con este resultado, Atlético Morelia alcanzó 7 puntos de 12 posibles y, además, le arrebató el invicto a Mineros de Zacatecas.
mrh