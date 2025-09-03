Atlético Morelia - Universidad Michoacana Femenil debutará en la Liga TDP en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga TDP Femenil presentó oficialmente la zonificación y calendarios de competencia para la Temporada 2025-2026, donde el equipo Atlético Morelia - Universidad Michoacana Femenil debutará como parte del Grupo 5, consolidando la presencia del futbol femenil en la capital michoacana.
Para esta nueva edición, la división contará con la participación de 53 equipos de múltiples estados del país, en una planeación que busca fomentar el desarrollo del balompié femenil, garantizar la competitividad y ofrecer un escenario estable a las jugadoras en cada jornada.
Jornada 1
🗓 Viernes 3 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Lobos ULMX Femenil
⏰ 12:00 hrs
🏟 Estadio UMSNH
Jornada 2
🗓 Viernes 10 de octubre – Halcones Fútbol Club vs Atlético Morelia - UMSNH
⏰ 16:00 hrs
🏟 Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
Jornada 3
🗓 Viernes 17 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Deportivo Zamora FC Femenil
⏰ 12:00 hrs
🏟 Estadio UMSNH
Jornada 4
🗓 Sábado 25 de octubre – Mägos Unión Deportiva vs Atlético Morelia - UMSNH
⏰ 16:00 hrs
🏟 Deportivo J. Jesús Rodríguez Barba
Jornada 5
🗓 Viernes 31 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Cajeteros de Celaya Femenil
⏰ 12:00 hrs
🏟 Estadio UMSNH
El arranque oficial de la temporada será el 12 de septiembre con el duelo inaugural entre Club CDM Femenil y Tlapa FC Femenil en la Federación Mexicana de Futbol, mientras que los grupos 4 y 5, donde participa el Atlético Morelia - UMSNH, comenzarán actividades el 3, 4 y 5 de octubre.
La participación del Atlético Morelia - Universidad Michoacana Femenil representa un paso importante para la proyección de las futbolistas michoacanas, ya que tendrán la oportunidad de competir en un torneo formal avalado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con miras a fortalecer la base del balompié femenil nacional.
SHA