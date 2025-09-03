Atlético Morelia - Universidad Michoacana Femenil debutará en la Liga TDP en octubre

Para esta nueva edición, la división contará con la participación de 53 equipos de múltiples estados del país, en una planeación que busca fomentar el desarrollo del balompié femenil, garantizar la competitividad y ofrecer un escenario estable a las jugadoras en cada jornada.

📅 Calendario del Atlético Morelia - UMSNH Femenil (primeras jornadas):

Jornada 1

🗓 Viernes 3 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Lobos ULMX Femenil

⏰ 12:00 hrs

🏟 Estadio UMSNH

Jornada 2

🗓 Viernes 10 de octubre – Halcones Fútbol Club vs Atlético Morelia - UMSNH

⏰ 16:00 hrs

🏟 Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

Jornada 3

🗓 Viernes 17 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Deportivo Zamora FC Femenil

⏰ 12:00 hrs

🏟 Estadio UMSNH

Jornada 4

🗓 Sábado 25 de octubre – Mägos Unión Deportiva vs Atlético Morelia - UMSNH

⏰ 16:00 hrs

🏟 Deportivo J. Jesús Rodríguez Barba

Jornada 5

🗓 Viernes 31 de octubre – Atlético Morelia - UMSNH vs Cajeteros de Celaya Femenil

⏰ 12:00 hrs

🏟 Estadio UMSNH

El arranque oficial de la temporada será el 12 de septiembre con el duelo inaugural entre Club CDM Femenil y Tlapa FC Femenil en la Federación Mexicana de Futbol, mientras que los grupos 4 y 5, donde participa el Atlético Morelia - UMSNH, comenzarán actividades el 3, 4 y 5 de octubre.

La participación del Atlético Morelia - Universidad Michoacana Femenil representa un paso importante para la proyección de las futbolistas michoacanas, ya que tendrán la oportunidad de competir en un torneo formal avalado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con miras a fortalecer la base del balompié femenil nacional.

