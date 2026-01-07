Atlético Morelia-UMSNH vence al América en partido amistoso

El encuentro, que se desarrolló en las instalaciones de Coapa en la Ciudad de México, se jugó a cuatro tiempos de 30 minutos y tuvieron participación los 25 jugadores convocados por parte de los Zorros.

Carlos Suazo se destapó con un triplete, mientras que Ronaldo Alejandre, Fredy Vargas, Luis Fernando Martínez y Emiliano Monzón marcaron un tanto cada uno para sentenciar la victoria.

Cabe mencionar que el cuadro nicolaita volverá a la actividad oficial el 21 de enero cuando reciba a los Aguacateros de Uruapan en la primera ronda de la Copa Conecta, compromiso programado a las 18:00 horas en el Estadio Universitario “Hidalgo”.