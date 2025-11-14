Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder del Grupo 11 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se consolidó como líder del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) luego de que esta noche se impuso 2-0 a H2O Purépechas en choque correspondiente a la Jornada 8.

Desde los primeros minutos ambas escuadras lucharon por hacerse de la posesión del esférico, lo que hizo que se anularan y se presentaran pocas emociones en las porterías.

Y antes del medio tiempo los Zorros hilvanaron una jugada ofensiva, que concluyó con una espectacular volea de Brayan Rueda y que pasó apenas rozando el poste, por lo que se fueron al descanso sin movimiento en el marcador.