Atlético Morelia-UMSNH participará en la Copa Promesas 2025

El cuadro nicolaita debutará en el torneo el 10 de septiembre visitando a Delfines de Abasolo, que también es rival de grupo en la Liga TDP; ya para el 23 de septiembre el representativo de la Casa de Hidalgo vuelve a jugar fuera de casa, ahora a Atlético Leonés de la Liga TDP, y cerrará esta fase recibiendo al cuadro Sub 17 de León.

Cabe recordar que, en la Tercera División el Atlético Morelia-UMSNH comenzará su andar el 27 de septiembre, cuando visite al Club Deportivo Zitácuaro en Lázaro Cárdenas.