Atlético Morelia-UMSNH participará en la Copa Promesas 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana fue invitado a participar en la segunda edición de la Copa Promesas, en la que compiten 64 equipos de todo el país, entre los que se encuentran las filiales Sub 17 de todos los equipos de Primera División, además de 46 representantes de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).
El cuadro nicolaita debutará en el torneo el 10 de septiembre visitando a Delfines de Abasolo, que también es rival de grupo en la Liga TDP; ya para el 23 de septiembre el representativo de la Casa de Hidalgo vuelve a jugar fuera de casa, ahora a Atlético Leonés de la Liga TDP, y cerrará esta fase recibiendo al cuadro Sub 17 de León.
Cabe recordar que, en la Tercera División el Atlético Morelia-UMSNH comenzará su andar el 27 de septiembre, cuando visite al Club Deportivo Zitácuaro en Lázaro Cárdenas.
