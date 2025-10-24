Atlético Morelia-UMSNH logra su tercer triunfo consecutivo

Al 22' el cuadro nicolaita hilvanó una gran jugada colectiva que Cristian Castro acabó empujando al fondo de la red para poner el 0-2 que prevaleció hasta el descanso.

Apenas comenzaba el complemento y Juan Pablo Lara aprovechó un balón suelto que dejó el arquero rival para marcar el tercero y al 64' Juan Pablo Pizano se agregó al ataque en un tiro de esquina y con un cabezazo puso el 0-4.

Pese a la ventaja en el marcador, los nicolaitas no bajaron los brazos y encontraron su recompensa gracias al doblete del 'Tigre', quien puso el 0-5 además de que llegó a seis tantos en su cuenta personal y se mantiene como líder de goleo del sector.