Atlético Morelia-UMSNH hará su debut en la Copa Promesas 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Atlético Morelia-Universidad Michoacana están listos para su presentación en la Copa Promesas 2025, donde este miércoles debutarán visitando a Delfines de Abasolo, situación que tiene entusiasmado al grupo, así lo compartió el técnico Gustavo Farías.
"Estamos motivados, es un torneo que nos llena de ilusión, sobre todo porque nos va a ayudar a prepararnos para el arranque de la Tercera División, no hay que perder de vista que a pesar de que la Copa Promesas es un gran aparador para todos nuestros jóvenes, el reto importante arranca el 27 de septiembre en Lázaro Cárdenas".
El estratega nicolaita habló del contrincante, un viejo conocido, ya que la temporada pasada compartieron el Grupo 11 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ahora volverán estar en el mismo sector.
"Es un rival histórico, que tiene mucho tiempo jugando en estas divisiones, un rival que su afición lo apoya muchísimo, una cancha difícil, pesada, en un horario también que el calor pesa mucho, pero que también nosotros iremos a hacer nuestro trabajo. Nos va a servir para el arranque de la Tercera División".
Finalmente, Farías Echenique manifestó que el tiempo de trabajo que lleva con la plantilla ha resultado favorable, pese a que los muchachos ya iniciaron sus actividades escolares.
"Nos ha servido mucho este tiempo para conocernos, es un equipo, primero con estudiantes de la Universidad Michoacana, que ya se integraron en sus bachilleratos y licenciaturas. La pretemporada nos ha tratado bien hasta ahora, esperemos que así siga porque no hemos perdido a ningún jugador por lesión, al contrario, venimos recuperando a algunos que vienen ya de la temporada anterior con lesiones", apuntó.
mrh