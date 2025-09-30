Atlético Morelia-UMSNH firma espectacular remontada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana protagonizó una espectacular remontada y derrotó 5-4 al equipo Sub 17 de León en el partido de la Jornada 3 del Grupo 10 de la Copa Promesas 2025, que se desarrolló en el Estadio Universitario.

Apenas se escuchó el silbatazo inicial y los Zorros se lanzaron al ataque para abrir el marcador con el gol de Cristian Castro al minuto 1 y al 13' Juan Luis Conejo puso el 2-0 en la pizarra.

Al 17' la 'Fiera' recortó distancias con la anotación de Ángel Orozco, pero al 20' Juan Pablo Pizano puso el 3-1 en favor del conjunto nicolaita.