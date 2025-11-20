Atlético Morelia-UMSNH Femenil toma el liderato del Grupo 5 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A falta de una jornada para que termine la primera vuelta del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil, las integrantes del Atlético Morelia-Universidad Michoacana se convirtieron en las lideresas del sector.

Lo anterior luego de que el Querétaro 3D solicitó que el encuentro que estaba programado para este viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Universitario y que correspondía a la fecha 9 fuera cancelado.

Al ser el equipo queretano el que hizo la petición de no jugar el compromiso, la escuadra nicolaita será acreedora al triunfo por marcador de 1-0, con lo que llegará a 21 puntos y, a falta de que se desarrolle el resto de la jornada, tomará el liderato del sector y volverá a la actividad hasta el sábado 29 de noviembre, cuando visite al Club Deportivo San Juan del Río.