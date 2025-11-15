Atlético Morelia-UMSNH Femenil se afianza en el subliderato del Grupo 5 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se consolidó como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado derrotara 1-3 a La Piedad FC Querétaro en encuentro de la Jornada 7, que se desarrolló en el Estadio “El Infiernillo”.

Las nicolaitas se adueñaron del control del balón desde el arranque y empezaron a llegar con peligro, al minuto 27, Adriana Ramírez dio el primer aviso al reventar el poste con un cobro de falta.

Fue al 34' que el equipo de la Casa de Hidalgo abrió el marcador, cuando 'Adri' mandó el esférico al fondo mediante un tiro libre desde la izquierda y al 40' firmó el doblete con disparo desde las afueras del área.