Atlético Morelia-UMSNH Femenil le quitó el invicto a Magos Unión Deportiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil le propinó su primera derrota a Magos Unión Deportiva al imponerse 0-3 en partido de la Jornada 4 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como escenario la cancha de la Unidad Deportiva Jesús Rodríguez Barba.

Las nicolaitas abrieron el marcador al minuto 20, cuando robaron un balón en la salida del equipo rival y Sofía Medina asistió a Adriana Ramírez, quien entró al área y definió cruzado.