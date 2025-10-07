Atlético Morelia UMSNH Femenil juega como visitante ante Halcones este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las jugadoras del Atlético Morelia UMSNH Femenil se preparan para disputar su primer partido como visitantes en la Liga TDP Femenil MX, este domingo 12 de octubre a las 10:00 horas, frente al equipo Halcones.
El encuentro corresponde a la jornada 2 del torneo y tendrá lugar en la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, en el municipio de Uruapan.
Con entusiasmo y espíritu universitario, las jóvenes nicolaitas buscarán sumar sus primeros puntos en esta liga nacional que impulsa el desarrollo del fútbol femenil en categorías formativas.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo invitó a la comunidad a asistir al encuentro y apoyar al equipo, que representa tanto a la institución como al talento deportivo local.
SHA