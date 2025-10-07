Atlético Morelia UMSNH Femenil juega como visitante ante Halcones este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las jugadoras del Atlético Morelia UMSNH Femenil se preparan para disputar su primer partido como visitantes en la Liga TDP Femenil MX, este domingo 12 de octubre a las 10:00 horas, frente al equipo Halcones.

El encuentro corresponde a la jornada 2 del torneo y tendrá lugar en la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, en el municipio de Uruapan.

Con entusiasmo y espíritu universitario, las jóvenes nicolaitas buscarán sumar sus primeros puntos en esta liga nacional que impulsa el desarrollo del fútbol femenil en categorías formativas.