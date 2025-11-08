Atlético Morelia-UMSNH Femenil gana, golea y toma el subliderato del Grupo 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil tomó el subliderato del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado goleara 3-9 a Santa Ana del Conde en partido de la Jornada 6, que se desarrolló en la Cancha “El Roble”.

El panorama empezó cuesta arriba para el cuadro nicolaita con el gol de Jade León que adelantó al cuadro local, sin embargo, las nicolaitas reaccionaron y dieron vuelta al marcador con las anotaciones de Adriana Ramírez, en dos ocasiones, Evelin Yépez y Sofía Medina.