Atlético Morelia-UMSNH debuta en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana debutó en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) al jugar de visita este sábado en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde Deportivo Zitácuaro se impuso 3-1.

Pese al sofocante calor, los Zorros tomaron el control del esférico, comenzaron a llegar con peligro al marco rival, sin embargo, no lograron romper el cero.