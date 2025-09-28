Deportes

Atlético Morelia-UMSNH debuta en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP

El cuadro nicolaita tuvo un reñido juego con el Deportivo Zitácuaro
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana debutó en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) al jugar de visita este sábado en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde Deportivo Zitácuaro se impuso 3-1.

Pese al sofocante calor, los Zorros tomaron el control del esférico, comenzaron a llegar con peligro al marco rival, sin embargo, no lograron romper el cero.

CORTESÍA

Y en un par de descuidos, los Capitanes se fueron arriba en el marcador gracias a los goles de Roberto Luna, quien concretó un penal al minuto 30, y de Owen Hernández al 44', por lo que se fueron al descanso con el 2-0.

El cuadro nicolaita salió al complemento en busca de recortar distancias, pero fue el conjunto porteño el que encontró otra anotación en los pies de Hassan Zaragoza al 63'.

CORTESÍA

Los Zorros no bajaron los brazos y encontraron su recompensa antes del final con un tanto de Cristian Castro tras el cobro de un tiro de esquina.

El próximo encuentro del Atlético Morelia-Universidad Michoacana será el viernes 3 de octubre, cuando reciban a Bucaneros, en juego de la fecha 2 que se jugará a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.

BCT

UMSNH
Deportes
Liga TDP
Atlético Morelia-UMSNH
Temporada 2025-2026

