Atlético Morelia-UMSNH debuta en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP

“El equipo está muy bien, hemos trabajado bastante, ya son más de tres meses de pretemporada, los partidos de la Copa Promesas nos han ayudado mucho a ir encontrando el ritmo de los jugadores. Va a ser un partido muy lindo, 5 de la tarde, con el clima de Lázaro Cárdenas, estamos preparados y buscaremos ser un equipo propositivo durante todo el partido”.

El estratega nicolaita tiene claro que este inicio de campaña no será sencillo, sin embargo, destaca algunos aspectos que les ayudarán a ganar el partido.

“Es un buen proyecto el de Deportivo Zitácuaro, tiene jugadores muy interesantes, su entrenador tiene un gran palmarés en Tercera y Segunda División, nos complicarán el partido y buscarán ganarnos, pero también nosotros hemos trabajado, será importante que mantengamos el orden defensivo, el hambre de ganar y el respeto al rival”.