Atlético Morelia-UMSNH comienza con el pie derecho la segunda vuelta de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana comenzó de manera positiva la segunda vuelta de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este viernes derrotó 3-1 al Deportivo Zitácuaro en juego de la Jornada 12 del Grupo 11, que se desarrolló en el Estadio Universitario Hidalgo.

Desde el silbatazo inicial los Zorros se adueñaron del balón y al minuto 15 abrieron el marcador, cuando Cristian Castro tomó el esférico en las afueras del área y con un zurdazo dejó sin oportunidad al arquero rival.

El cuadro local no le prestó el balón al rival, continuó llegando con peligro, sin embargo, no pudieron incrementar la ventaja, por lo que se fueron al descanso con el 1-0.