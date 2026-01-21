Atlético Morelia UMSNH cae 2-1 ante Aguacateros en su debut en la Copa Conecta
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia UMSNH debutó en la Copa Conecta con una derrota de 2 goles a 1 frente a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en un encuentro disputado en el Estadio Universitario “Hidalgo, El Zorro Nicolaita”.
El conjunto nicolaita hizo su presentación en el torneo con el respaldo de su afición, pero no logró capitalizar la localía ante un equipo uruapense que mostró mayor contundencia a lo largo del encuentro.
Aguacateros de Uruapan se adelantó en el marcador y supo manejar el ritmo del partido, mientras que el Atlético Morelia UMSNH buscó reaccionar y logró descontar, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.
Con este resultado, el equipo moreliano inicia su participación en la Copa Conecta con un tropiezo, por lo que deberá ajustar su planteamiento de cara a sus próximos compromisos en el certamen.
mrh