Atlético Morelia UMSNH cae 2-1 ante Aguacateros en su debut en la Copa Conecta

El conjunto nicolaita hizo su presentación en el torneo con el respaldo de su afición, pero no logró capitalizar la localía ante un equipo uruapense que mostró mayor contundencia a lo largo del encuentro.

Aguacateros de Uruapan se adelantó en el marcador y supo manejar el ritmo del partido, mientras que el Atlético Morelia UMSNH buscó reaccionar y logró descontar, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.