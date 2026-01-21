Atlético Morelia UMSNH cae 2-1 ante Aguacateros en su debut en la Copa Conecta
Félix Madrigal / ACG
Deportes

Atlético Morelia UMSNH cae 2-1 ante Aguacateros en su debut en la Copa Conecta

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia UMSNH debutó en la Copa Conecta con una derrota de 2 goles a 1 frente a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en un encuentro disputado en el Estadio Universitario “Hidalgo, El Zorro Nicolaita”.

Félix Madrigal / ACG

El conjunto nicolaita hizo su presentación en el torneo con el respaldo de su afición, pero no logró capitalizar la localía ante un equipo uruapense que mostró mayor contundencia a lo largo del encuentro.

Aguacateros de Uruapan se adelantó en el marcador y supo manejar el ritmo del partido, mientras que el Atlético Morelia UMSNH buscó reaccionar y logró descontar, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Félix Madrigal / ACG

Con este resultado, el equipo moreliano inicia su participación en la Copa Conecta con un tropiezo, por lo que deberá ajustar su planteamiento de cara a sus próximos compromisos en el certamen.

mrh

Atlético Morelia UMSNH
Copa Conecta
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com