Atlético Morelia-UMSNH abre puertas al fútbol femenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-UMSNH lanzó la convocatoria para conformar el equipo femenil que participará en la Liga Tercera División Profesional (TDP).
Las pruebas están dirigidas a estudiantes que cuenten con habilidades futbolísticas y que hayan nacido entre los años 2003 y 2010. Las visorias se llevarán a cabo el lunes 25 y martes 26 de agosto de 2025 en el Estadio Universitario.
Las interesadas deberán registrarse previamente de 14:30 a 15:30 horas, ya que los entrenamientos comenzarán en punto de las 16:00 horas.
Para mayores informes, el club puso a disposición el número telefónico 4433514508.
rmr