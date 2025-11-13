Atlético Morelia toma ventaja en la ida con triunfo 3-1 sobre Cancún

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche, el Atlético Morelia ganó la ida de los cuartos de final contra las Iguanas de Cancún, con marcador de tres goles a uno en el Estadio Morelos, como parte de la recta final del torneo Apertura 2025.

Los Canarios obtuvieron la ventaja en el Coloso del Quinceo tras imponerse en los primeros 90 minutos, con anotaciones del suizo-español Rubén del Campo y del máximo asistidor, Antonio Figueroa. Con este resultado, viajarán a Cancún en busca del pase a semifinales.

Aunque el partido se extendió hasta los 110 minutos por el tiempo agregado, los rojiamarillos resistieron y conservaron el marcador. No obstante, al minuto 14, el jugador de las Iguanas, Jean Unjanque, abrió el marcador, lo que provocó titubeos en la escuadra local.

Pero antes del descanso, Rubén del Campo logró una barrida en el área que mandó el balón al fondo de las redes, sin posibilidad para el arquero rival. En la segunda mitad, Cancún intentó presionar y acercarse al área rival, pero el Atlético Morelia mostró superioridad.