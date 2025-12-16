Atlético Morelia se mide ante Leones Negros en duelo de pretemporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el Club Atlético Morelia enfrentará este domingo 17 de diciembre a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en un duelo amistoso de pretemporada que se disputará en las instalaciones de La Primavera.

El encuentro fue anunciado por el propio club moreliano a través de sus redes sociales, en donde se difundió una imagen del duelo con la leyenda “Pretemporada” y los escudos de ambos equipos. La cita servirá para que el conjunto michoacano afine detalles tácticos y físicos previo al arranque del próximo torneo.