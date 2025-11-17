Atlético Morelia se enfrenta a Irapuato en semifinales: la ida será este 19 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia está listo para disputar las semifinales del torneo, en una serie intensa contra Irapuato, que promete emociones tanto en casa como de visitante.

El duelo de ida se jugará el próximo miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos, donde los Canarios buscarán sacar ventaja con el apoyo de su afición michoacana.

El encuentro de vuelta está programado para el sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Sergio León Chávez, casa del equipo fresero.