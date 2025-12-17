Atlético Morelia se alista para la revancha; ya hay fechas para el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia está listo para comenzar su temporada Clausura 2026 y dejar atrás la frustración que causó la eliminación en semifinales del Apertura 2025 ante Irapuato. Después de quedar tan cerca de la final, los Canarios tienen una nueva oportunidad para reivindicarse y pelear por el título en este torneo.

Con el calendario ya oficializado, Morelia se prepara para un inicio de torneo marcado por la emoción. El primer partido será el sábado 10 de enero contra Correcaminos en el Estadio Morelos a las 19:00 horas. Un encuentro que dará el pistoletazo de salida a una temporada que promete ser intensa.

En total, la afición rojiamarilla tendrá siete oportunidades de ver al equipo en casa a largo de la fase regular, buscando clasificarse a la Liguilla.