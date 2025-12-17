Atlético Morelia se alista para la revancha; ya hay fechas para el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia está listo para comenzar su temporada Clausura 2026 y dejar atrás la frustración que causó la eliminación en semifinales del Apertura 2025 ante Irapuato. Después de quedar tan cerca de la final, los Canarios tienen una nueva oportunidad para reivindicarse y pelear por el título en este torneo.
Con el calendario ya oficializado, Morelia se prepara para un inicio de torneo marcado por la emoción. El primer partido será el sábado 10 de enero contra Correcaminos en el Estadio Morelos a las 19:00 horas. Un encuentro que dará el pistoletazo de salida a una temporada que promete ser intensa.
En total, la afición rojiamarilla tendrá siete oportunidades de ver al equipo en casa a largo de la fase regular, buscando clasificarse a la Liguilla.
Después de quedarse a un paso de la gloria en el Apertura 2025, donde fueron eliminados por Irapuato en semifinales, Atlético Morelia llega a este torneo con el firme objetivo de superar esa barrera y finalmente conseguir el campeonato que la afición tanto desea.
El equipo, dirigido por Mario Ortiz, está más motivado que nunca para enfrentar lo que viene. Tras el desánimo de la eliminación pasada, cada jugador del plantel sabe que este es su momento para redimir las frustraciones y devolverle la alegría a la afición.
rmr