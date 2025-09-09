Atlético Morelia se aferra al octavo lugar, pero la tabla sigue apretada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia se mantiene en la octava posición de la Liga Expansión MX con 8 puntos tras la jornada 6, pese a haber empatado ante Venados de Mérida.

La tabla general, sin embargo, muestra lo frágil de esta ubicación, ya que cualquier resultado adverso en la próxima fecha podría sacarlo de zona de clasificación.

Con la jornada 7 se alcanzará prácticamente la mitad del torneo, lo que obliga al conjunto michoacano a afinar detalles y sumar tanto en casa como fuera de ella.

Los Canarios suman dos triunfos, dos empates y una derrota, con una diferencia de goles neutral (9 a favor y 9 en contra).

El panorama es estrecho: Morelia está a cinco puntos del líder Cancún FC, que suma 13 unidades y se mantiene invicto, pero al mismo tiempo un tropiezo abriría la puerta a equipos como Atlante, que busca repuntar en el campeonato.

La tabla refleja que la competencia será cerrada en lo que resta del torneo, y para los de Gilberto Adame será vital aprovechar cada jornada para no comprometer sus aspiraciones de Liguilla.

BCT