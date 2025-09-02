Atlético Morelia rompe rachas y toma aire en la clasificación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de la dolorosa goleada sufrida ante Cancún FC, el Atlético Morelia se levantó con fuerza y consiguió un triunfo que le permitió romper dos rachas negativas.

La primera fue frente a Mineros de Zacatecas, rival al que no vencían desde 2022. En el estadio Morelos, los dirigidos por Gilberto Adame se impusieron por marcador de 3-0, resultado con el que además le quitaron el invicto a los zacatecanos en este torneo.

La segunda racha cortada tuvo que ver con la falta de contundencia en casa. La última ocasión en que los Canarios habían anotado tres goles en el estadio Morelos fue en marzo de este mismo año, cuando superaron 3-2 a Correcaminos.

Este triunfo no solo significó un golpe anímico tras la dura caída en Cancún, sino que también permitió a los michoacanos recuperar terreno en la clasificación general, donde volvieron a instalarse en zona de Liguilla y se mantienen en la pelea rumbo a la mitad del torneo Apertura 2025.

BCT