Atlético Morelia rompe mala racha con contundente 3-0 ante Irapuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia se reencontró con la victoria este sábado tras golear 0-3 a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.

Los dirigidos por Mario Ortiz, recién nombrado director técnico, rompieron la mala racha de no conocer el triunfo y sumaron tres puntos clave que los colocan en el sexto lugar de la tabla, con 15 unidades.