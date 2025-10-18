Atlético Morelia rompe mala racha con contundente 3-0 ante Irapuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia se reencontró con la victoria este sábado tras golear 0-3 a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.
Los dirigidos por Mario Ortiz, recién nombrado director técnico, rompieron la mala racha de no conocer el triunfo y sumaron tres puntos clave que los colocan en el sexto lugar de la tabla, con 15 unidades.
Los goles del encuentro llegaron en momentos clave: al minuto 44, José Flores Ramírez abrió el marcador con un remate de cabeza. Ya en la segunda parte, Rubén Del Campo amplió la ventaja al 55’ con un disparo dentro del área. Finalmente, Uziel García Martínez selló el triunfo al 76’, también desde el interior del área.
Con esta victoria, el “Canario” eleva el ánimo de la afición rojiamarilla, que venía cuestionando el rendimiento del equipo.
