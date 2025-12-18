¡Atlético Morelia refuerza su defensa! Sebastián Cantón se une para el Clausura 2026

Este fichaje es un movimiento estratégico del Atlético Morelia para fortalecer su defensa y afrontar los retos del torneo de la mejor manera posible. El club y sus aficionados tienen grandes expectativas en el joven talento mexicano, que promete seguir creciendo en su carrera profesional.

¡Bienvenido a casa, Sebastián! El Atlético Morelia cuenta con tus habilidades para este nuevo desafío.

Hace unas horas también se anunció la llegada de Zahid Muñoz, quien se une como mediocampista para el Clausura 2026. Zahid, con 24 años y una altura de 1.83 metros, llega para sumar su experiencia y contribuir al medio campo. ¡Bienvenido, Zahid!