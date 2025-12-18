¡Atlético Morelia refuerza su defensa! Sebastián Cantón se une para el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia ha confirmado oficialmente el fichaje de Sebastián Cantón, quien se unirá al equipo para reforzar la defensa en el torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX.
El lateral izquierdo de 21 años, conocido por su rapidez y capacidad defensiva, será un pilar importante en la zaga rojinegra y amarilla. Con una estatura de 1.74 metros, Cantón es un jugador dinámico que aporta solidez y agresividad al equipo.
Este fichaje es un movimiento estratégico del Atlético Morelia para fortalecer su defensa y afrontar los retos del torneo de la mejor manera posible. El club y sus aficionados tienen grandes expectativas en el joven talento mexicano, que promete seguir creciendo en su carrera profesional.
¡Bienvenido a casa, Sebastián! El Atlético Morelia cuenta con tus habilidades para este nuevo desafío.
Hace unas horas también se anunció la llegada de Zahid Muñoz, quien se une como mediocampista para el Clausura 2026. Zahid, con 24 años y una altura de 1.83 metros, llega para sumar su experiencia y contribuir al medio campo. ¡Bienvenido, Zahid!
SHA