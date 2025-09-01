Atlético Morelia reacciona, pero la tabla sigue apretada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia dio un paso importante en el Apertura 2025 al derrotar a Mineros de Zacatecas en la jornada 5 y recuperar terreno en la clasificación. El triunfo no solo le quitó el invicto al equipo de Mario García, sino que permitió a los Canarios volver a zona de Liguilla.

Con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, los rojiamarillos escalaron al octavo lugar de la tabla general, el último con acceso a la fase final.

Sin embargo, la posición es frágil: un descalabro en la siguiente fecha abriría la posibilidad de que equipos como La Paz o Correcaminos los superen, siempre y cuando logren sumar de a tres.

La naturaleza del torneo hace que cada error pese más. Con solo 15 jornadas en el calendario, y a punto de alcanzar la mitad de la fase regular, dejar puntos en el camino podría complicar seriamente el objetivo de clasificar.

Para el director técnico Gilberto Adame, la prioridad será mantener la estabilidad mostrada en el estadio Morelos y trasladarla también a los partidos fuera de casa, donde se definirá gran parte del futuro del conjunto michoacano.

SHA