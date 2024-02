Atlético Morelia podría volver a la Primera División del Futbol Mexicano

De hecho, los dueños del balompié a nivel nacional analizaron durante la Asamblea Ordinaria 2024 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) qué escuadras podrían subir a la Primera División, siendo sólo cuatro las que ascenderían en algún momento desde la Liga Expansión hasta la Liga MX.

En concreto, serían cuatro espacios para igual número de equipos que cumplan con todos los requisitos los que subirían a la Primera División, para lo cual se necesitaría una certificación de la Liga MX que, por ahora, sólo tiene el Atlante.

Según el diario deportivo Récord, los requerimientos serían una buena infraestructura, orden financiero y orden jurídico, y sólo un grupo de equipos de la Liga Expansión cumplirían con lo establecido: Atlante (ya certificado), Leones Negros, Mineros, Venados, Celaya y Atlético Morelia.

Sin embargo, no habría descensos a la Segunda División, por lo que la Liga MX buscaría continuar su adecuación a las ligas estadounidenses deportivas, en las cuales no existen ascensos ni descensos sino franquicias que permanecen sin variación a través del tiempo, algo que, no obstante, dista del resto de ligas futbolísticas alrededor del mundo y que podría ser una de las causas para el bajo nivel del balompié nacional.

oag